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गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को अपराह्न तीन बजे कचहरी स्थित टाउनहॉल मैदान में पहली जन चौपाल में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों से संवाद करेंगे और जनता का मिजाज जानेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी की ली गई है।मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों को परखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही भाजपा के पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, महानगर अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें भी की और जरूरी निर्देश दिए। महानगर अध्यक्ष ने बताया कि जन चौपाल में पार्टी के बूथ समिति, शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल स्तर के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारी, पार्षद व पूर्व पार्षद, महानगर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे।