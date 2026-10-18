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गोरखपुर: शाहपुर की महारानी के पंडाल में स्वचालित प्रतिमाओं से दिख रहीं मां दुर्गा की लीलाएं

अनुराग रंजन

Updated Sun, 18 Oct 2026 04:53 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 04:53 PM IST







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गोरखपुर में असुरन चौक से गीतावाटिका रोड पर शाहपुर की महारानी के नाम से प्रसिद्ध सिंह वाहिनी समिति के दुर्गा पंडाल में स्वचालित प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र बनी हैं। पंडाल में अलग से व्यवस्था कर मां दुर्गा की लीलाओं का मंचन दिखाया जा रहा है। इसमें मां दुर्गा और राक्षस के बीच संवाद तथा राक्षस वध का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। ... और पढ़ें

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