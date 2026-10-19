गोरखपुर: शाहपुर में स्वचालित प्रतिमा से हुआ महिषासुर वध का मंचन

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गोरखपुर के शाहपुर में श्री श्री सिंह वाहिनी दुर्गा पूजा नवयुवक समिति की ओर से स्थापित दुर्गा प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहां स्वचालित प्रतिमा के माध्यम से मां दुर्गा द्वारा महिषासुर वध का मंचन किया गया। इस अनूठी प्रस्तुति को देखने के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आया।

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