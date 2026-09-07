'पीजी में एक बेड का रेंट 20 हजार, खाने-बिजली के पैसे अलग': सत्य निकेतन में रहने वाले छात्र-छात्राएं क्या बोले

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दिल्ली के सत्य निकेतन में रहने वाले छात्रों ने बताया कि पीजी वाले एक बेड के लिए 15-20 हजार रुपए ले रहे हैं। उसके अलावा खाने और बिजली के पैसे अलग से देने पड़ते हैं। मेंटनेंस के नाम भी हर महीने पैसे लिए जाते हैं। लेकिन सुरक्षा को लेकर पीजी में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। आपदा की स्थिति में भागने के लिए भी अतिरिक्त रास्ता नहीं है। प्रवेश और निकास के लिए एक की द्वार है। जो इतना संकरी है कि समय में दो लोग नहीं निकल सकते है।

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