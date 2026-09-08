दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि सत्य निकेतन इमारत हादसे के बचाव स्थल पर मोबाइल नेटवर्क जैमर लगाए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इलाके में मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से काम कर रहा है और सभी बचाव एजेंसियां बिना किसी बाधा के मोबाइल फोन के जरिए एक-दूसरे से संपर्क कर रही हैं।
सत्य निकेतन पीजी हादसा: घटनास्थल पर मोबाइल जैमर है या नहीं? दिल्ली पुलिस ने दिया ऐसा उदाहरण; साफ हुई तस्वीर
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Tue, 08 Sep 2026 03:57 PM IST
सार
गौरतलब है कि रविवार को सत्य निकेतन इलाके में लड़कों के पेइंग गेस्ट (पीजी) वाली एक पांच मंजिला इमारत ढह गई थी। इस दुखद हादसे में सात लोगों की मौत हो गई थी। इसी घटना के बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह तेजी से फैलने लगी थी कि प्रशासन द्वारा बचाव स्थल पर मोबाइल जैमर लगा दिए गए हैं।
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