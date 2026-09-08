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दिल्ली: विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को ईमेल से बम की धमकी मिली, जांच में जुटी पुलिस
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: Vijay Singh Pundir
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:34 PM IST
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Bomb Threat
- फोटो : Adobe Stock
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मंगलवार सुबह दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमे उन्हें बम से उड़ाने की बात कही गई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। उनका कहना है कि वे सभी जरूरी जांच-पड़ताल के लिए प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं।
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यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली विधानसभा को धमकी मिली है। विजेंद्र गुप्ता को पहले भी धमकी मिल चुकी हैं। इसी साल अप्रैल में दिल्ली विधानसभा को लगातार कई बम की धमकियां मिलने के बाद गुप्ता को जेड-कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी।
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