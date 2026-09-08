{"_id":"6a9fdfda8460898ea2040930","slug":"imd-issues-new-weather-forecast-for-delhi-possibility-of-rain-and-drop-in-temperature-2026-09-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली का मौसम: आईएमडी का नया पूर्वानुमान जारी, इस दिन बारिश के आसार; तापमान में उतार-चढ़ाव पर भी आया अपडेट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Delhi Weather: दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री कम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिन में आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहने और एक-दो दौर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। विज्ञापन दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री कम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिन में आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहने और एक-दो दौर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

अन्य मौसम केंद्रों की बात करें तो पालम में न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री कम है। वहीं, लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम है। रिज क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 3.7 डिग्री कम है। जबकि आया नगर में न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम है।

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आईएमडी ने अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 11 सितंबर से दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान शहर में आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है।

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