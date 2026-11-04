दिल्ली के स्कूल में छात्रा की अचानक मौत: क्लासरूम में अचेत होकर गिरी नौ साल की बच्ची, सीसीटीवी में कैद

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पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-2 स्थित लवली हेरिटेज स्कूल में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। तीसरी कक्षा की नौ वर्षीय छात्रा खेल की कक्षा के बाद कक्षा कक्ष में अचेत होकर गिर गई। स्कूल के कर्मचारी उसे पहले नजदीकी और फिर प्रीत विहार के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। छात्रा को दिल का दौरा पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है।

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