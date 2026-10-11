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सीजेपी की प्रेस वार्ता: सौरव बोले- मोदी-शाह ने चुनाव आयोग की लड़ाई को अपने खिलाफ बना लिया

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sun, 11 Oct 2026 07:14 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 07:14 PM IST







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सीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशुतोष रांका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ज्ञानेश कुमार को बचाने की कोशिश कर रही है। रांका ने अभिजीत दिपके, सौरव दास और खुद की हिरासत का जिक्र करते हुए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। ... और पढ़ें

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