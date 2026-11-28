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दिल्ली सरकार के दावों की खुली पोल: तालकटोरा रोड पर डीटीसी बसों की कमी, स्टैंड पर घंटों खड़े रहते हैं यात्री

अनुज कुमार

Updated Sat, 28 Nov 2026 05:27 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 05:27 PM IST







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दिल्ली में बसों की संख्या बढ़ाने के बाद भी यात्रियों को राहत नहीं मिल रही है। तालकटोरा रोड पर बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ रही और उन्हें बसों का लंबा इंतजार करना पड़ा। लोगों के अनुसार 729, 706, 210 और आरएल75 नंबर की बसों की सर्विस में अधिक कमी है। ... और पढ़ें

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