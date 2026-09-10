शास्त्री पार्क का फर्नीचर मार्केट फिर गुलजार

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पूर्वी दिल्ली का प्रसिद्ध शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट एक बार फिर अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ चुका है। बीते 22 मई की देर रात लगी भीषण आग ने यहां 300 से ज्यादा दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे व्यापारियों का करोड़ों रुपये का माल जलकर खाक हो गया था। लेकिन इस आपदा के बाद व्यापारियों ने हिम्मत नहीं हारी। कतरा-कतरा जोड़कर और आपसी सहयोग के बल पर दुकानदारों ने अपनी दुकानें फिर से खड़ी कर ली हैं, और अब यह थोक बाजार एक बार फिर ग्राहकों व व्यापारियों की चहल-पहल से गुलजार है।

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