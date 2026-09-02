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दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 59 किलोमीटर डीएनडी केएमपी एक्सप्रेसवे की दूसरी साइड खुली

Digvijay Singh

Updated Wed, 02 Sep 2026 07:21 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 07:21 PM IST







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दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 59 किलोमीटर डीएनडी केएमपी एक्सप्रेसवे की दूसरी साइड को भी पूरी तरह से खोल दिया गया है। अभी एक सप्ताह पहले दिल्ली से वाया फरीदाबाद गुरुग्राम के सोहना होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का रास्ता खोला गया था। ... और पढ़ें

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