{"_id":"6ac24791d78df23d940546d9","slug":"video-rpf-jawan-saves-life-of-a-passenger-trapped-between-moving-train-and-the-platform-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे यात्री की आरपीएफ जवान ने बचाई जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक यात्री की जान बच गई। घटना रविवार को उस समय हुई, जब 19566 नंबर की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर एक से गुजर रही थी। इसी दौरान एक यात्री चलती ट्रेन के स्लीपर कोच से गिरकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया था।

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