{"_id":"6ac1181d30e226648503c475","slug":"video-roadmap-for-robotic-surgery-by-2030-prepared-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: रोबोटिक सर्जरी में 2030 का रोडमैप तैयार, दिल्ली-एनसीआर से होगी बड़ी अगुवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोसाइटी ऑफ रोबोटिक सर्जरी की ओर से शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें विशेषज्ञों ने बताया कि भारत वर्ष 2030 तक रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर इस क्षेत्र में देश की अगुवाई कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने भारत को रोबोटिक सर्जरी का वैश्विक केंद्र बनाने के रोडमैप और इस दिशा में हो रही प्रगति की जानकारी साझा की।

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