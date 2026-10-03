नवप्रीत सिंह की वापसी के बाद बड़ा एक्शन: तुर्किये से लाया गया ड्रग्स सरगना, कोर्ट ने 10 दिन की कस्टडी दी

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पुलिस के अनुसार, सिंह पूरे मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का सरगना है और उसे शनिवार को ही राष्ट्रीय राजधानी लाया गया। पुलिस ने अदालत को बताया कि एयरपोर्ट पहुंचने के तुरंत बाद सिंह ने खुद को चोट पहुंचाई। पुलिस ने कहा कि उसका एमएलसी (मेडिको-लीगल सर्टिफिकेट) कराया गया है। विज्ञापन राउज एवेन्यू कोर्ट ने मादक पदार्थ तस्करी गिरोह के सरगना नवप्रीत सिंह की 10 दिन की पुलिस हिरासत मंजूर कर दी है। दिल्ली पुलिस उसे तुर्किये से निर्वासित कराकर भारत लेकर आई है। शनिवार को दिल्ली पुलिस ने अदालत से नवप्रीत सिंह की हिरासत की मांग की थी।

पुलिस ने बताया कि फरवरी 2022 में अदालत ने सिंह को अपराधी घोषित किया था। जांच को आगे बढ़ाने के लिए उसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब ले जाने की जरूरत है। पुलिस के अनुसार, इस मामले में तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ पहले ही आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। जांचकर्ताओं को सिंह और अन्य संदिग्धों रामनदीप, गुरजीत और गुरजोत के बीच बातचीत के सबूत भी मिले हैं।

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