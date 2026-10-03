जंतर-मंतर पर प्रदर्शन: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध को लेकर तीन एफआईआर दर्ज, पुलिस ने बढ़ाई सख्ती
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sat, 03 Oct 2026 01:37 PM IST
सार
दिल्ली पुलिस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर के पास हुए बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के संबंध में कम से कम तीन एफआईआर दर्ज की हैं।
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विस्तार
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर के पास हुए बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों को लेकर दिल्ली पुलिस ने कम से कम तीन एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस ने प्रदर्शन से जुड़े मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी है।
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आज भी दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही है। पुलिस लगातार माइक के जरिए जंतर-मंतर और उसके आसपास का इलाका खाली करने की अपील कर रही है।
दरअसल, बीते जुलाई में हुए सीजेपी प्रदर्शन से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने इस बार सिर्फ जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल को ही नहीं, बल्कि वहां पहुंचने वाले रास्तों को भी सुरक्षा घेरे में रखा है। प्रदर्शन से पहले जंतर-मंतर और उसके आसपास पुलिस ने कड़ा सुरक्षा घेरा बनाए रखा। दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशन बंद रहे, जबकि लुटियंस दिल्ली की ओर आने वाले प्रमुख रास्तों पर पुलिस ने पूछताछ और निगरानी बढ़ा दी। वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस ने तीन एफआईआर दर्ज की है।
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