एसआईआर पर बवाल: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन, पुलिस ने दर्ज कीं तीन एफआईआर

1 of 7 प्रदर्शनकारी को हिरासत में लेती पुलिस - फोटो : अमर उजाला







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दिल्ली पुलिस ने छात्र संगठनों, राजनीतिक दलों और नागरिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के संबंध में शनिवार को तीन प्राथमिकी दर्ज कीं।



2 of 7 प्रदर्शनकारियों को लेकर जाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

क्या है आरोप

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दो प्राथमिकी संसद मार्ग थाने और एक प्राथमिकी कनॉट प्लेस थाने में दर्ज की गई। इनमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी आदेश की अवज्ञा का आरोप लगाया गया है।

3 of 7 जंतर मंतर इलाके में तैनात पुलिस - फोटो : अमर उजाला

एफआईआर में कोई नामजद नहीं

अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकी में किसी व्यक्ति या संगठन को आरोपी के रूप में नामजद नहीं किया गया है। हालांकि, प्राथमिकी में उन आयोजकों और संगठनों का विवरण दिया गया है, जिन्होंने प्रदर्शन का आह्वान किया था या उसमें हिस्सा लिया था।

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4 of 7 प्रदर्शनकारी को लेकर जाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

एसआईआर का हो रहा विरोध

शुक्रवार को छात्र संगठनों, राजनीतिक दलों के नेताओं और नागरिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर लगाए गए आरोपों के बीच कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए जंतर-मंतर पहुंचने का प्रयास किया था।

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5 of 7 हिरासत में प्रदर्शनकारी - फोटो : अमर उजाला