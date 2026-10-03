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बाउंसर अजय की मौत में खुलासा: पहले रैपिडो, फिर ऑटो में बैठा; उसके बाद पैदल सिगरेट पीते-पीते नाले में जा गिरा

Sat, 03 Oct 2026 06:39 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Sat, 03 Oct 2026 06:39 PM IST
सार

24 सितंबर को अजय नोएडा में अपने दोस्त के पास गए थे, जहां दोनों ने शराब पी। दोस्त ने उन्हें रैपिडो बाइक से घर के लिए रवाना किया, लेकिन बाइक चालक ने उन्हें सेक्टर-62 के पास छोड़ दिया। वहां से अजय ऑटो पकड़कर आनंद विहार पहुंचे। आनंद विहार पहुंचकर उन्होंने एक दुकान से पानी और सिगरेट ली। इसके बाद नशे की हालत में पैदल चलते समय वह पास के नाले में जा गिरे।

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bouncer Ajay death case he died due to falling into drain and suffocation
बाउंसर अजय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पूर्वी दिल्ली के चिल्ला गांव निवासी बाउंसर अजय की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक अजय की मौत नाले में गिरने के बाद डूबने और दम घुटने से हुई थी। नाले की गंदी मिट्टी नाक में फंसने के कारण उनकी सांस रुक गई थी। इसके अलावा पोस्टमार्टम में उनके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला है। जांच में अत्यधिक शराब पीने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद अजय का शव परिजनों के हवाले कर दिया था। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर पूरे मामले की छानबीन कर रही है।

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एक बिल्डर के यहां थे बाउंसर
पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि मामले में पुलिस बीएनएसएस की 194 के तहत कानूनी कार्यवाही कर रही है। मृतक अजय परिवार के साथ चिल्ला गांव में रहते थे। इनके परिवार में पत्नी व दो बच्चे हैं। वह नोएडा के एक बिल्डर के यहां बतौर बाउंसर कार्यरत थे। 

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आनंद विहार से किया था आखिर कॉल
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 24 सितंबर को अजय नोएडा से अपने घर के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं पहुंचे। परिजनों ने 26 सितंबर को नोएडा में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पत्नी ने बताया कि अजय ने आखिरी बार आनंद विहार से फोन किया था और जिस ऑटो में बैठे थे, उसका नंबर भी व्हाट्सएप पर भेजा था। इसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिला।

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मोर्चरी में परिवार ने की शव की पहचान
इसी दौरान आनंद विहार के नजदीक कौशांबी के पास नाले में पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को एक अज्ञात शव मिला था। जिसे पहचान के लिए एलबीएस अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया था। एक अक्तूबर की रात परिजनों ने मोर्चरी पहुंचकर शव की पहचान अजय के रूप में की। 

पहले रैपिडो, फिर ऑटो में बैठा था अजय, फिर नाले में लाश मिली
पुलिस जांच में सामने आया कि 24 सितंबर को अजय नोएडा में अपने दोस्त के पास गए थे, जहां दोनों ने शराब पी। दोस्त ने उन्हें रैपिडो बाइक से घर के लिए रवाना किया, लेकिन बाइक चालक ने उन्हें सेक्टर-62 के पास छोड़ दिया। वहां से अजय ऑटो पकड़कर आनंद विहार पहुंचे। आनंद विहार पहुंचकर उन्होंने एक दुकान से पानी और सिगरेट ली। इसके बाद नशे की हालत में पैदल चलते समय वह पास के नाले में जा गिरे, जिससे दम घुटने से उनकी मौत हो गई।

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