बाउंसर अजय की मौत में खुलासा: पहले रैपिडो, फिर ऑटो में बैठा; उसके बाद पैदल सिगरेट पीते-पीते नाले में जा गिरा

पूर्वी दिल्ली के चिल्ला गांव निवासी बाउंसर अजय की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक अजय की मौत नाले में गिरने के बाद डूबने और दम घुटने से हुई थी। नाले की गंदी मिट्टी नाक में फंसने के कारण उनकी सांस रुक गई थी। इसके अलावा पोस्टमार्टम में उनके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला है। जांच में अत्यधिक शराब पीने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद अजय का शव परिजनों के हवाले कर दिया था। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर पूरे मामले की छानबीन कर रही है।

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