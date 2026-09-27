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Ramlila stages in Delhi to be adorned with modern technology and youthful energy
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दिल्ली में आधुनिक तकनीक और युवा ऊर्जा से सजेंगे रामलीला के मंच
अमर उजाला की ओर से विवेक विहार में पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली की प्रमुख रामलीला कमेटियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें भव्य रामलीला सोसाइटी, श्री बालाजी, विष्णु अवतार, झिलमिल और धर्म लोक नाट्य मंडल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सतीश लूथरा ने बताया कि इस बार 125 नए युवाओं को जोड़ा गया है, वहीं कॉलेज छात्र भी मंचन में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रतिनिधियों ने डीडीए की ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली को राहत भरा बताया, हालांकि सिक्योरिटी रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की। इस बार मंचन में एलईडी और ड्रोन जैसी तकनीक का उपयोग होगा।
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