मंत्री से सड़क के काम पर सवाल करना पड़ा भारी?: युवक को थप्पड़ मारते दिखे प्रवेश वर्मा, आप ने शेयर किया वीडियो

पीड़ित का बयान, एफआईआर दर्ज

पीड़ित युवक को थप्पड़ मारने की घटना से जुड़े पीड़ित साहेब ने कहा कि मैं विधायक के लिए सभी सोशल मीडिया गतिविधियां संभालता हूं। पीडब्ल्यू विभाग ने हमें इस सड़क की हालत का निरीक्षण करने के लिए बुलाया था, इसलिए हम यहां आए थे। मैंने उन्हें दिखाया कि सड़क की सतह कैसे टूट रही थी। जब मैंने यह बात बताई, तो मंत्री उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और उनके साथियों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस वहीं मौजूद थी और यह सब उनकी मौजूदगी में हुआ। उन्हें माफी मांगनी चाहिए और जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी हो। जैसे सस्पेंशन- वह की जानी चाहिए। हम सिर्फ दावे नहीं कर रहे हैं। हर चीज का वीडियो सबूत है। कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एफआईआर दर्ज करा दी है और आगे की कार्रवाई करेंगे।



