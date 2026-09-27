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बारिश से साफ हुई दिल्ली की हवा: बदला मौसम का मिजाज, संतोषजनक श्रेणी में फिजा बरकरार, जानें एक्यूआई

Sun, 27 Sep 2026 09:21 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Sun, 27 Sep 2026 09:21 PM IST
सार

बारिश के बाद दिल्ली की हवा संतोषजनक हुई, एक्यूआई 53 दर्ज हुआ। फरीदाबाद (110) सबसे प्रदूषित रहा, जबकि ग्रेटर नोएडा (40) की हवा सबसे साफ पाई गई।

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Delhi s air quality in satisfactory category due to rain
दिल्ली की हवा हुई साफ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली में शनिवार को हुई बारिश के बाद यहां की हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और यह संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, रविवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 53 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी के आता है। ऐसे में शुक्रवार की तुलना में एक्यूआई में 19 अंकों की गिरावट देखी गई है।

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दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की स्थिति पर नजर डालें तो फरीदाबाद सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहां एक्यूआई 110 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। वहीं, ग्रेटर नोएडा की हवा सबसे साफ पाई गई, जिसका एक्यूआई 40 रहा और यह अच्छी श्रेणी में है। इसके अलावा, गुरुग्राम का एक्यूआई 71, गाजियाबाद का 71 और नोएडा का 55 दर्ज किया गया। ये सभी शहर संतोषजनक श्रेणी में रहे।

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