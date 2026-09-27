बारिश से साफ हुई दिल्ली की हवा: बदला मौसम का मिजाज, संतोषजनक श्रेणी में फिजा बरकरार, जानें एक्यूआई

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की स्थिति पर नजर डालें तो फरीदाबाद सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहां एक्यूआई 110 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। वहीं, ग्रेटर नोएडा की हवा सबसे साफ पाई गई, जिसका एक्यूआई 40 रहा और यह अच्छी श्रेणी में है। इसके अलावा, गुरुग्राम का एक्यूआई 71, गाजियाबाद का 71 और नोएडा का 55 दर्ज किया गया। ये सभी शहर संतोषजनक श्रेणी में रहे।