हॉस्टल के खाने में मिले कीड़े-कॉकरोच: जेएनयू की छात्राओं ने खोली मेस की पोल, दूषित पानी पर भी उठाए सवाल

'खाने में कीड़े और कॉकरोच मिलना आम बात'

छात्राओं की शिकायत के अनुसार मेस में भोजन की गुणवत्ता बद से बदतर होती जा रही है। भोजन में कीड़े और कॉकरोच मिलना आम बात हो गई है। पीने के पानी की स्थिति चिंताजनक है। वाटर कूलर कई दिनों तक सूखे रहते हैं या काम नहीं करते हैं। उनमें से अत्यधिक दूषित और दुर्गंधयुक्त पानी आता है। हॉस्टल के शौचालयों, गलियारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। शिकायत में दावा किया गया है कि इन परिस्थितियों के बीच कई छात्राएं पेट के संक्रमण, उल्टी और तेज बुखार से परेशान हैं। एक छात्रा में टाइफाइड की पुष्टि होने और कुछ अन्य छात्राओं के जलजनित बीमारियों की जांच कराने का भी उल्लेख किया है।

