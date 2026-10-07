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जंतर-मंतर पर इंडिया गुट का धरना: राहुल और प्रियंका को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया

अनुज कुमार

Updated Wed, 07 Oct 2026 06:52 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 06:52 PM IST







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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इंडिया गुट के सांसदों को पुलिस ने जंतर-मंतर से पहले ही रोक लिया था। कई नेताओं और सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ... और पढ़ें

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