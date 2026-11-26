{"_id":"6b0867e85db08f31870f7438","slug":"video-protest-outside-gtb-hospital-demanding-reinstatement-of-32-contractual-employees-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"32 ठेका कर्मचारियों की बहाली की मांग, जीटीबी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

32 ठेका कर्मचारियों की बहाली की मांग, जीटीबी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन

Digvijay Singh

Updated Thu, 26 Nov 2026 10:40 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 10:40 PM IST







Link Copied



पूर्वी दिल्ली में 32 ठेका कर्मचारियों की बहाली की मांग, जीटीबी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन, भारतीय मजदूर संघ ने वेतन पर्ची, ईएसआई और बोनस देने की भी उठाई मांग।पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने सात दिन में समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। विधायक जितेंद्र महाजन ने सुनी समस्याएं दिया आश्वासन। ... और पढ़ें

विज्ञापन