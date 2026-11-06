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दिवाली पर हादसों से निपटने की तैयारी, दिल्ली के अस्पतालों में अतिरिक्त बेड-डॉक्टर तैनात

Fri, 06 Nov 2026 07:24 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Fri, 06 Nov 2026 07:24 PM IST
Preparations to handle accidents during Diwali extra beds and doctors deployed in Delhi hospitals
दिवाली पर पटाखों और दीयों से होने वाली आगजनी और जलने की घटनाओं को देखते हुए दिल्ली के बड़े अस्पतालों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। त्योहार के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों के इमरजेंसी से लेकर बर्न एंड प्लासटिक विभाग को अलर्ट रखा जा रहा है। एम्स, सफदरजंग, आरएमएल और लेडी हार्डिंग अस्पताल में अतिरिक्त डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ जरूरी दवाओं, पट्टियों और इलाज में इस्तेमाल होने वाले दूसरे सामान का इंतजाम किया जा रहा है। गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को तुरंत भर्ती करने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है।
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