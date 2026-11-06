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Preparations to handle accidents during Diwali extra beds and doctors deployed in Delhi hospitals
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दिवाली पर हादसों से निपटने की तैयारी, दिल्ली के अस्पतालों में अतिरिक्त बेड-डॉक्टर तैनात
दिवाली पर पटाखों और दीयों से होने वाली आगजनी और जलने की घटनाओं को देखते हुए दिल्ली के बड़े अस्पतालों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। त्योहार के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों के इमरजेंसी से लेकर बर्न एंड प्लासटिक विभाग को अलर्ट रखा जा रहा है। एम्स, सफदरजंग, आरएमएल और लेडी हार्डिंग अस्पताल में अतिरिक्त डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ जरूरी दवाओं, पट्टियों और इलाज में इस्तेमाल होने वाले दूसरे सामान का इंतजाम किया जा रहा है। गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को तुरंत भर्ती करने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है।
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