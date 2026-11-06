दिल्ली: 'हर हर रेखा या घर घर ठेका ' वाले एआई पोस्ट पर हाईकोर्ट सख्त, आप के छह वीडियो-पोस्ट हटाने का निर्देश

'हर हर रेखा या घर घर ठेका'

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी ने एआई की मदद से ऐसे वीडियो और तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें उन्हें शराब बेचते और लोगों को शराब परोसते हुए दिखाया गया है। कुछ पोस्ट में उन्हें हर हर रेखा या घर घर ठेका नाम की योजना से भी जोड़ा गया है।