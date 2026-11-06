दिल्ली: 'हर हर रेखा या घर घर ठेका ' वाले एआई पोस्ट पर हाईकोर्ट सख्त, आप के छह वीडियो-पोस्ट हटाने का निर्देश
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एआई से बनाए गए वीडियो और पोस्ट राजनीतिक व्यंग्य की सीमा पार करते हैं। अदालत ने संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी।
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शराब बेचने वाली और घर-घर शराब पहुंचाने वाली योजना से जुड़ा दिखाने वाले एआई वीडियो और पोस्ट हटाने का आदेश दिया है।
छह वीडियो हटाने का आदेश
अदालत ने आम आदमी पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किए गए छह वीडियो और पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
'हर हर रेखा या घर घर ठेका'
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी ने एआई की मदद से ऐसे वीडियो और तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें उन्हें शराब बेचते और लोगों को शराब परोसते हुए दिखाया गया है। कुछ पोस्ट में उन्हें हर हर रेखा या घर घर ठेका नाम की योजना से भी जोड़ा गया है।
'व्यंग्य की सीमा पार'
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एआई से बनाए गए वीडियो और पोस्ट राजनीतिक व्यंग्य की सीमा पार करते हैं। अदालत ने संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी।