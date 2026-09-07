{"_id":"6a9ea0cef58fe82a1c01a12f","slug":"video-police-sealed-off-crime-scene-from-all-sides-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली हादसा: जहां गिरी पांच मंजिला इमारत, उस घटनास्थल को किया गया सील, पुलिस ने की बैरिकेटिंग, आवाजाही पर रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली हादसा: जहां गिरी पांच मंजिला इमारत, उस घटनास्थल को किया गया सील, पुलिस ने की बैरिकेटिंग, आवाजाही पर रोक

अनुज कुमार

Updated Mon, 07 Sep 2026 05:02 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 05:02 PM IST







Link Copied



बैरिकेटिंग लगाकर पुलिस ने घटनास्थल को चारों तरफ से सील कर दिया है। घटनास्थल के पास किसी के भी आने जाने की कोई पूरी तरह से रोक लगा दी गई। ... और पढ़ें

विज्ञापन