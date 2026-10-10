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दिल्ली में प्रदर्शन: एक्शन में दिख रही है दिल्ली पुलिस, क्या बोले डिटेन हुए प्रदर्शनकारी?

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 10 Oct 2026 05:31 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 05:31 PM IST







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जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के एलान के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। राजधानी में अलग-अलग जगहों पर पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही है। वहीं, कुछ प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई को लेकर कई तरह के आरोप लगाते भी नजर आए। ... और पढ़ें

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