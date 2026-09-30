दिल्ली में कल से बदलेगा नियम: बिना पीयूसी नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, बेखबर दिखे कई वाहन चालक

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दिल्ली में कल से बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) के वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। हालांकि, नए नियम को लेकर कई वाहन चालक अब भी अनजान नजर आए। शहर के कई पेट्रोल पंपों पर भी नियम लागू होने को लेकर कोई खास तैयारी या हलचल नहीं दिखी। वहीं, कई पीयूसी केंद्रों पर भी सामान्य स्थिति रही और वहां वाहन चालकों की भीड़ नजर नहीं आई।

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