साइबर ठगी का बड़ा खेल: एप्पल अधिकारी बनकर अमेरिकी नागरिकों को डराते, फिर गिफ्ट कार्ड से ठगी; सात गिरफ्तार

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आरोपी नारायणा औद्योगिक क्षेत्र फेज-2 स्थित एक परिसर से वेप्ट्रा नाम से संचालन कर रहे थे। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त कुशलपाल सिंह ने बताया कि जिले की एएटीएस प्रभारी इंस्पेक्टर मनीष यादव ,एसआई धनंजय कुमार और एसआई जितेंद्र सिंह की टीम ने यह कार्रवाई 25 सितंबर को मिली विशिष्ट जानकारी के बाद की गई जिसके बाद एक टीम ने परिसर पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कॉल सेंटर मालिक अरुण (29), उसके साझेदार सलीम (28) और पांच अन्य को हिरासत में लिया गया। विज्ञापन द्वारका जिला पुलिस ने फर्जी एप्पल/आईओएस तकनीकी-सहायता कॉल सेंटर के जरिये अमेरिकी नागरिकों के साथ ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए महिला समेत सात साइबर जालसाजों को पकड़ा है। पुलिस ने कॉल सेंटर के मालिक और साझेदार समेत सात लोगों को नारायणा औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया है।

कॉलर फर्जी अंग्रेजी नामों के तहत अमेरिका में लोगों से बातचीत करते थे। प्रारंभिक जांच के अनुसार, एप्पल/आईओएस तकनीकी-सहायता अधिकारी बनकर टोल-फ्री नंबरों के माध्यम से अमेरिका निवासियों से संपर्क करते थे। वह पीड़ितों को बताते थे कि उनके उपकरणों या प्रणालियों में वायरस, मैलवेयर या अश्लील सामग्री पाई गई है और तत्काल तकनीकी सहायता की पेशकश करके उनमें आशंका पैदा करते थे।



पुलिस उपायुक्त सिंह ने कहा कि इसके बाद पीड़ितों को तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए गिफ्ट कार्ड खरीदने के लिए राजी किया जाता था। बयान में कहा गया कि आरोपी गिफ्ट-कार्ड का विवरण या कोड हासिल कर इसे अपने साथियों के साथ साझा करते थे। पुलिस ने बताया कि मामले में आरोपियों के कब्जे पांच लैपटॉप, 12 मोबाइल फोन, 10 क्रेडिट/डेबिट कार्ड, पांच चेक बुक और एक ऑडी कार बरामद की गई है।



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