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रफ्तार पर ब्रेक का वीडियो: बारापुला फेज-3 फ्लाईओवर पर ढाई किलोमीटर लंबा जाम, अमित शाह ने कल ही किया था उद्घाटन

अनुज कुमार

Updated Wed, 30 Sep 2026 12:38 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 12:38 PM IST







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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते मंगलवार को दिल्ली में बारापुल्ला फेज-3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। यह कॉरिडोर पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है। ... और पढ़ें

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