पप्पू यादव भी धरने पर बैठे

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समर्थक निशु के पिता संजय पर हमले के मामले में सीजेपी के पदाधिकारी और समर्थक संसद मार्ग थाने पहुंचे। पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास अन्य पार्टी सदस्यों के साथ शुक्रवार को संसद मार्ग थाने पहुंचें और नई दिल्ली डीसीपी से मामले में न्याय की मांग की। थाने के बाहर पप्पू यादव धरने पर बैठे नजर आए।

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