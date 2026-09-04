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जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन मामला: सीजेपी नेता संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे, बोले- हम छात्रों के साथ
कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) प्रवक्ता सौरभ दास और सह-संयोजक आशुतोष रांका निशु आजाद मामले में अपने अन्य साथियों के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं। वह पटेल चौक से पुलिस स्टेशन की ओर गए। यह मामला जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान उनके एक समर्थक को लगी चोटों से जुड़ा है। पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
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चंद्रशेखर आजाद भी थाने पहुंचे
#WATCH | Chandra Shekhar Aazad, President, Aazad Samaj Party - Kanshi Ram, also arrives at Parliament Street Police Station in New Delhi to support CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka, who are seeking justice for their leader Nishu Azad and her father Sanjay— ANI (@ANI) September 4, 2026
Police and… pic.twitter.com/L8yJe5keAY
जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन मामला: सीजेपी नेता संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे, बोले- हम छात्रों के साथ
निशु आजाद ने जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इसके बाद उन्होंने अपने पिता पर हुए कथित हमले में न्याय की मांग की। निशु का आरोप है कि दिल्ली पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। निशु के पिता संजय पर कथित हमले में उनके सिर में गंभीर चोट आई थी। निशु का कहना है कि घटना के बाद प्राथमिकी दर्ज हुई। इसके बावजूद डेढ़ महीने से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की।