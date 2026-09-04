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जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन मामला: सीजेपी नेता संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे, बोले- हम छात्रों के साथ

Fri, 04 Sep 2026 11:22 AM IST
Akash Dubey पीटीआई, दिल्ली।
पीटीआई, दिल्ली। Published by: Akash Dubey Updated Fri, 04 Sep 2026 11:22 AM IST
खास बातें

कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) प्रवक्ता सौरभ दास और सह-संयोजक आशुतोष रांका निशु आजाद मामले में अपने अन्य साथियों के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं। वह पटेल चौक से पुलिस स्टेशन की ओर गए। यह मामला जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान उनके एक समर्थक को लगी चोटों से जुड़ा है। पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
 

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CJP spokesperson and co-convenor Ashutosh Ranka and others proceed to Parliament Street Police Station
संसद मार्ग थाने पहुंचे सीजेपी के पदाधिकारी - फोटो : PTI

लाइव अपडेट

11:33 AM, 04-Sep-2026

चंद्रशेखर आजाद भी थाने पहुंचे

आजाद समाज पार्टी, कांशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे। वे सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका का समर्थन करने आए हैं, जो अपनी नेता निशु आजाद और उनके पिता संजय के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस और सुरक्षाकर्मी तैनात हैं।

11:18 AM, 04-Sep-2026

जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन मामला: सीजेपी नेता संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे, बोले- हम छात्रों के साथ

जंतर-मंतर के प्रदर्शन में सामने आई थी निशु
निशु आजाद ने जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इसके बाद उन्होंने अपने पिता पर हुए कथित हमले में न्याय की मांग की। निशु का आरोप है कि दिल्ली पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। निशु के पिता संजय पर कथित हमले में उनके सिर में गंभीर चोट आई थी। निशु का कहना है कि घटना के बाद प्राथमिकी दर्ज हुई। इसके बावजूद डेढ़ महीने से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की।
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