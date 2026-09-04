दिल्ली में जन्माष्टमी की धूम: मंदिरों में सजीं भव्य झांकियां, तरुण चुघ और हर्ष मल्होत्रा ने दी शुभकामनाएं
राजधानी दिल्ली में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मंदिरों में भव्य झांकियां और धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। इस्कॉन मंदिर में भाजपा नेताओं ने पहुंचकर पूजा-अर्चना की।
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जन्माष्टमी के अवसर पर दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में भी विशेष आयोजन हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंदिर पहुंचकर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना की और देशवासियों की सुख-शांति की कामना की।
#WATCH | दिल्ली | भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, "प्रभु श्री कृष्ण हम सभी के इष्ट देव हैं और वे सनातन परंपराओं, इस संस्कृति के वाहक रहे। उन्होंने हमेशा अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए अपना पूरा जीवन दिया है। उनके जीवन को हम उसी रूप में आत्मसात… https://t.co/rgo4TBbFq8 pic.twitter.com/Q2BcOa1udh— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 4, 2026
#WATCH | दिल्ली: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा, "भगवान श्रीकृष्ण इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े कर्मयोगी हुए हैं। आज उनके जन्मोत्सव के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस्कॉन मंदिर में प्रार्थना की है। सभी की खुशहाली की प्रार्थना की है। मैं सभी को… pic.twitter.com/2H3SDEbGu2— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 4, 2026