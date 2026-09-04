दिल्ली में जन्माष्टमी की धूम: मंदिरों में सजीं भव्य झांकियां, तरुण चुघ और हर्ष मल्होत्रा ने दी शुभकामनाएं

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जन्माष्टमी के अवसर पर दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में भी विशेष आयोजन हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंदिर पहुंचकर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना की और देशवासियों की सुख-शांति की कामना की।

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राजधानी दिल्ली में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। शहर के प्रमुख मंदिरों में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। कहीं भव्य झांकियां सजाई गई हैं तो कहीं धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है और लोग भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना कर सुख-शांति की कामना कर रहे हैं।