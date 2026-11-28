{"_id":"6b0ac1bb4f38d681570aa298","slug":"video-okhla-mandi-grappling-with-dire-state-of-affairs-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदहाली से जूझती ओखला मंडी: खराब सड़कें, जगह-जगह फैला कूड़ा; गंदगी से संक्रमण फैलने का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी की ओखला फल एवं सब्जी मंडी में बदहाल सड़कें और जगह-जगह फैला कूड़ा स्वच्छता व्यवस्था की पोल खोल रहा है। मंडी में आने वाले व्यापारियों, ग्राहकों और अन्य लोगों को गंदगी के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। मंडी की बदहाली को लेकर लोगों में नाराजगी है और वे प्रशासन से सफाई एवं सड़कों की मरम्मत की मांग कर रहे हैं।

... और पढ़ें