दिल्ली के कई इलाकों में गणेश जी की मूर्तियां बिकनी शुरू

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साल का दूसरा पहर लोगों के दिलों और घरों में रौनक लेकर आता है। शुक्रवार को धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के बाद पूर्वी दिल्ली के तमाम इलाकों में इस समय गणेश जी के आगमन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दूर्गापुरी, गोकलपुरी, शाहदरा, खजूरी और कड़कड़ी मोड़ समेत अन्य इलाकों में गणेश जी की मूर्तियां बिकनी शुरू हो गई हैं।

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