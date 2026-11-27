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ऐतिहासिक किसान आंदोलन की छठी वर्षगांठ पर निकाला किसान मार्च..... गुरुवार को ऐतिहासिक किसान आंदोलन की शुरुआत के छह वर्ष पूरे होने के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की ओर से नई दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित कालीबाड़ी से किसान विरोध मार्च निकाला गया। मार्च में बड़ी संख्या में किसानों के साथ कई वामपंथी छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान किसानों और छात्र संगठनों ने अपनी अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की।

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