दिल्ली में जानलेवा सफर: स्कूल वैन में भूसे की तरह ठूंसे जाते हैं 14 से 20 बच्चे, प्रशासन बेखबर; देखें रिपोर्ट

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पूर्वी दिल्ली में एक वैन के अंदर 14 से लेकर 20 स्कूली बच्चों को भूसे की तरह भरके ले जाते है बस ड्राइवर, पूछने पर पता चला कि एक बच्चे के करीब 2000 रुपए प्रतिमाह लिए जाते हैं। ऐसे में ना तो पुलिस प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान है और ना ही बच्चों के मां बाप को ऐसे भरे होने से कोई परेशानी होती दिख रही है, वही स्कूल प्रशासन का कहना है कि हमने बस का ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन कई बार रूट थोड़ा दूर होने और या फिर पैसे थोड़े कम होने के चक्कर में मां बाप इन वैन को अपने बच्चों के लिए चुनते हैं।

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