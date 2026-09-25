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ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन: अमर उजाला से दीपांकर भट्टाचार्य की खास बातचीत, कई मुद्दों पर रखी अपनी बात

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 25 Sep 2026 05:08 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 05:08 PM IST







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दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान अमर उजाला ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन से जुड़े विभिन्न मुद्दों और अपनी पार्टी के रुख को लेकर अपनी बात रखी। ... और पढ़ें

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