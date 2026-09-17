{"_id":"6aac23c3c918e1403a0a91a1","slug":"video-delhis-auto-and-taxi-drivers-are-shying-away-from-upi-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली के ऑटो-टैक्सी चालक यूपीआई से बना रहे दूरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपीआई भुगतान पर शुल्क को लेकर व्यापारियों के विरोध के बाद अब दिल्ली के ऑटो और टैक्सी चालक भी इससे दूरी बनाने लगे हैं। राजधानी के कई इलाकों में चालक यात्रियों से यूपीआई के बजाय नकद किराया लेने को कह रहे हैं। द्वारका, आरके पुरम, मुनिरका, उत्तम नगर, संगम विहार, कोटला और कनॉट प्लेस समेत कई जगहों पर चालकों के बीच यूपीआई भुगतान को लेकर चर्चा है। उनके अनुसार, अभी शुल्क व्यापारियों के बड़े भुगतान पर लगाने की बात हो रही है, लेकिन आगे चलकर इसका असर उन पर भी पड़ सकता है। इसी आशंका में कई चालक नकद को फिर से प्राथमिकता दे रहे हैं।

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