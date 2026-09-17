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दिल्ली वोटर लिस्ट: राजधानी में मतदाता सूची से घटे 64 फीसदी थर्ड जेंडर नाम, अब इस दो दिन लगेंगे विशेष शिविर

Thu, 17 Sep 2026 09:38 PM IST
Rahul Kumar Tiwari पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Thu, 17 Sep 2026 09:38 PM IST
सार

दिल्ली में बेघर नागरिकों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और देह व्यापार से जुड़ी महिलाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए 23 और 24 सितंबर को विशेष शिविर लगेंगे। मसौदा सूची में थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 64.55 फीसदी घटने के बाद यह पहल की गई है।
 

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Efforts to include homeless and transgender in voter list by organizing special camps in Delhi
दिल्ली में वोटर लिस्ट से छूटे लोगों के लिए खास इंतजाम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली में चुनाव अधिकारियों ने घोषणा की है कि विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा ताकि बेघर नागरिकों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और देह व्यापार में संलिप्त महिला को मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। इन शिविरों का उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचना है जिन्हें अपनी पहचान या निवास स्थापित करने में कठिनाई हो सकती है, खासकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान।
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शिविरों का विवरण
ये शिविर 23 और 24 सितंबर को शाम पांच बजे से रात नौ बजे तक दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के सभी रात्रि आश्रयों और राजधानी के 13 जिलों में अन्य ऐसे स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और देह व्यापार में संलिप्त महिला के लिए अलग से संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जो इन समुदायों के साथ काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के समन्वय से होगा। शिविरों के दौरान बूथ-स्तरीय अधिकारियों (BLO) को नामित स्थानों पर तैनात किया जाएगा।
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थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या में गिरावट
यह पहल दिल्ली की मसौदा मतदाता सूची में थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या में 64.55 प्रतिशत की गिरावट के मद्देनजर की जा रही है। 2025 के विधानसभा चुनावों में उपयोग की गई मतदाता सूची में 1,261 थर्ड जेंडर के मतदाता थे, जो 31 अगस्त को प्रकाशित मसौदे में घटकर 447 रह गए हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और सामुदायिक प्रतिनिधियों ने पहले भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को उठाया है, जिसमें पहचान दस्तावेजों में नामों का अंतर, स्थायी निवास का प्रमाण प्रस्तुत करने में कठिनाई और बिछड़े हुए परिवार के सदस्यों के पास मौजूद दस्तावेजों तक पहुंच की कमी शामिल है।
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पहचान सत्यापन में चुनौतियां
बूथ-स्तरीय अधिकारी बताते हैं कि बेघर मतदाताओं के विवरण का सत्यापन भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यह अभ्यास काफी हद तक पते और दस्तावेजी रिकॉर्ड पर निर्भर करता है। कई बेघर लोगों के पास निश्चित पते, पारिवारिक रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज नहीं होते हैं जिनका उपयोग सामान्य रूप से उनकी पहचान और निवास स्थापित करने के लिए किया जाता है।

सभी योग्य नागरिकों को शामिल करने का आश्वासन
हालांकि, दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि जो कोई भी 'सामान्य निवासी' के रूप में योग्य होगा, उसे अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। आवेदनकर्ताओं से भौतिक रूप से फॉर्म प्राप्त करने के साथ-साथ बीएलओ एप पर ऑनलाइन फॉर्म जमा करने को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे चुनाव आयोग के मतदाता सूची मैनुअल-2023 के तहत इन तीन समूहों के आवेदनों को सख्ती से संसाधित करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी अपात्र व्यक्ति को नामांकित न किया जाए।

विशेष शिविरों का व्यापक उद्देश्य
यह पहल विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दावों और आपत्तियों के चरण में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर 20 और 27 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सामान्य विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में, मतदाता मसौदा सूची की जांच कर सकते हैं, फॉर्म जमा कर सकते हैं और चुनाव आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल या ECINet मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आवेदन दाखिल करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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