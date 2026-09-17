मिर्जापुर मूवी विवाद: क्लाइमैक्स के गाने के इस्तेमाल पर दिल्ली हाईकोर्ट की आपत्ति, एक हफ्ते में होगा फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को फिल्म मिर्जापुर: द मूवी के क्लाइमैक्स सीन में महाराणा प्रताप को समर्पित गाने शूरवीर के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने पूछा कि हम हिंसा का सम्मान करने की स्थिति में आ गए हैं? प्रथम दृष्टया यह अच्छा स्वाद नहीं लगता। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ प्रशांत कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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