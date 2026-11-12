दिल्ली: प्रदूषण के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन

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नई दिल्ली स्थित 5 रायसीना रोड पर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदूषण से आम नागरिकों के स्वास्थ्य और दैनिक जीवन पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों को उजागर करते हुए स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने और जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार से तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की।
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