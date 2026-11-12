दिल्ली में एक्यूआई 500 पार: नोएडा-गाजियाबाद और गुरुग्राम की भी हवा खराब, 5वीं क्लास तक हाइब्रिड मोड में पढ़ाई

दिल्ली में प्रदूषण से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। शहर के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गुरुवार सुबह धौला कुआं के आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 128 दर्ज किया। जिसे 'मध्यम' श्रेणी में रखा गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की परत छाई हुई है। कई इलाकों में एक्यूआई का स्तर 500 के पार पहुंच गया है।

#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) in the area around Dhaula Kuan is 128, categorised as 'Moderate', as per the CPCB (Central Pollution Control Board). (Visuals shot at 06:30 am) https://t.co/sxpBg1m7g1 विज्ञापन November 12, 2026

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#WATCH | Delhi: A layer of smog covers parts of Delhi-NCR. Visuals around the Akshardham area. https://t.co/c6ax5np5R8 — ANI (@ANI) November 12, 2026

दिल्ली-एनसीआर की हवा में प्रदूषण का जहर केवल पराली जलाने और दिवाली के पटाखों से नहीं घुल रहा है। इस बार सर्दियों की शुरुआत ही पिछले तीन वर्षों के मुकाबले अधिक प्रदूषित रही। दिवाली से पहले के सप्ताह में दिल्ली का औसत पीएम2.5 स्तर 236 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया।यह 2025 की समान अवधि के मुकाबले करीब दोगुना और 2024 की तुलना में लगभग एक तिहाई अधिक था। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की ताजा रिपोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण के मौजूदा तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पराली और पटाखे प्रदूषण बढ़ाने वाले कारक जरूर हैं, लेकिन दिल्ली की बिगड़ती हवा के पीछे सालभर जारी रहने वाला उत्सर्जन और पड़ोसी जिलों से आने वाला प्रदूषण भी बड़ी वजह है।दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप)-3 लागू होने के बाद गौतमबुद्ध नगर के स्कूलों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में कक्षा पांच तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई अब हाइब्रिड मोड में कराई जाएगी। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कक्षाएं संचालित होंगी। हालांकि, ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध होने पर ही इसे लागू किया जाएगा।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया कि जिले के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों व प्रबंधकों को तत्काल प्रभाव से कक्षा पांच तक के विद्यार्थियों के लिए हाइब्रिड मोड में शिक्षण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से छह नवंबर को जारी आदेश के बाद दिए गए हैं। आयोग ने दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में कक्षा पांच तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ाई का प्रावधान किया है।मॉडल टाउन (दिल्ली) - 523रोहिणी (दिल्ली) - 505सोनिया विहार (दिल्ली) - 525आनंद पर्वत (दिल्ली)- 510आनंद विहार (दिल्ली)- 521इंदिरापुरम (गाजियाबाद) - 512आईपी एक्सटेंशन (फरीदाबाद) - 519नोएडा - 533ग्रेटर नोएडा - 517दिल्ली में प्रदूषण से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। शहर के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के कई निगरानी केंद्रों पर प्रदूषण का स्तर 300 के पार दर्ज किया गया। वहीं, एक इलाके में यह 400 के पार पहुंच गया। इससे साफ है कि राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में लोगों को प्रदूषित हवा में सांस लेनी पड़ रही है। आंकड़ों के अनुसार, कुल 54 निगरानी केंद्रों में से 27 केंद्रों पर प्रदूषण का स्तर 300 या उससे अधिक रहा। इनमें एक केंद्र पर यह 400 के पार पहुंच गया, जबकि 10 केंद्रों पर स्तर 350 से अधिक दर्ज किया गया। वहीं, 26 केंद्रों पर यह 300 से कम रहा। दिल्ली का समग्र आंकड़ा 282 दर्ज किया गया।