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दिल्ली में तीन की मौत: सोनिया विहार में ट्रक-ऑटो की भीषण टक्कर, पांच लोग घायल; एक बच्ची को बचाया

Thu, 12 Nov 2026 10:28 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 12 Nov 2026 10:28 AM IST
सार

उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। जहां हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में पांच लोग भी घायल हुए हैं।

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Three people die in road accident in Delhi Sonia Vihar
दिल्ली में हादसा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली के सोनिया विहार स्थित पुश्ता नंबर पांच पर एक सड़क दुर्घटना की सूचना मिली। इसमें एक ट्रक और ऑटो आपस में टकरा गए। हादसा सुबह करीब 5:17 बजे सोनिया विहार के पुश्ता नंबर 5 पर हुआ। इस हादसे में कुल तीन लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए।

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एसटीओ मनोज त्यागी ने सुबह 8:20 बजे दुर्घटना स्थल से लौटकर घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टक्कर के बाद आठ लोग घायल हुए थे, जबकि एक तीन वर्षीय बच्ची सुरक्षित बच गई। घायलों को तत्काल जगप्रवेश अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के पहुंचने से पहले ही लोगों और पीसीआर ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया था।

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नवजात समेत तीन की मौत
दुर्घटना में शामिल वाहनों में एक ट्रक (डंपर) था। दूसरा वाहन एक ऑटो था। दोनों वाहनों की टक्कर इतनी भीषण थी कि कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे में कुल तीन लोगों को मृत घोषित किया गया। इनमें दो अज्ञात पुरुष और एक नवजात बच्ची शामिल है। 
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पुलिस जांच में जुटी
घायलों में 32 वर्षीय राजा और 30 वर्षीय राखी के साथ दो अज्ञात पुरुष और एक अज्ञात महिला शामिल है। एक तीन वर्षीय बच्ची इस दुर्घटना में सुरक्षित पाई गई। डॉ. तैयब चौधरी और थाना सोनिया विहार के आईओ एएसआई महेश मामले की जांच कर रहे हैं।

 

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