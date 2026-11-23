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मां-बहन ने लगाई थी मदद की गुहार, थाने पहुंचते ही नबील ने पुलिसकर्मियों पर चला दिया चाकू
सोमवार को पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल) रोहित राजबीर ने स्पष्ट किया कि जामा मस्जिद पुलिस थाने और बाद में चिटली कैंप क्षेत्र में नौ दिल्ली पुलिसकर्मियों को चाकू मारने वाला 30 वर्षीय आरोपी नबील मानसिक रूप से स्वस्थ है। उन्होंने उन अटकलों को खारिज किया जिनमें नबील को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा था। राजबीर ने कहा कि नबील पूरी तरह से मानसिक रूप से ठीक है और अफवाहें गलत हैं।
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