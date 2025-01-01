इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) पर यात्रियों को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एयरपोर्ट पर चालक रहित स्वचालित ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू हो गई है।

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दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने ऑटोमेटेड पीपल मूवर (एपीएम) परियोजना के लिए वैश्विक स्तर पर निविदा जारी की है। करीब 7.3 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के बनने से एयरपोर्ट के प्रमुख टर्मिनल और व्यावसायिक क्षेत्रों के बीच यात्रियों की आवाजाही आसान होगी। परियोजना में छह स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही इसे मौजूदा मेट्रो सेवाओं से भी जोड़ा जाएगा।प्रस्तावित एयर ट्रेन कॉरिडोर की कुल लंबाई करीब 7.3 किलोमीटर होगी। इसमें 5.3 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड यानी जमीन से ऊपर और करीब दो किलोमीटर हिस्सा जमीन के स्तर पर बनाया जाएगा। इस स्वचालित परिवहन व्यवस्था का उद्देश्य एयरपोर्ट पर लगातार बढ़ रहे यात्रियों के दबाव को देखते हुए विभिन्न टर्मिनलों और दूसरी सुविधाओं के बीच तेज और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराना है।एयर ट्रेन कॉरिडोर पर कुल छह स्टेशन प्रस्तावित हैं। इनके जरिये एयरपोर्ट के प्रमुख हिस्सों को आपस में जोड़ा जाएगा। इनमें टर्मिनल-3, कार्गो टर्मिनल, डाउनटाउन एयरोसिटी, एयरोसिटी, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट और टर्मिनल-1 शामिल हैं। इससे यात्रियों के साथ एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों और अन्य लोगों को भी आवागमन में सुविधा मिलेगी।परियोजना की एक खास बात इसे मौजूदा मेट्रो नेटवर्क से जोड़ना है। टर्मिनल-1, एयरोसिटी और टर्मिनल-3 पर उपलब्ध मेट्रो सेवाओं के साथ एयर ट्रेन का एकीकरण किया जाएगा। इससे यात्री मेट्रो और एयर ट्रेन के बीच आसानी से आवागमन कर सकेंगे। एयरपोर्ट के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग पर निर्भरता भी कम होने की उम्मीद है।डायल ने परियोजना को तीन अलग-अलग पैकेज में बांटा है। पहले पैकेज में ट्रेन, ट्रैक, बिजली आपूर्ति और डिपो से जुड़े काम शामिल हैं। इसके तहत संबंधित प्रणाली के 10 साल तक संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी होगी।दूसरे पैकेज में सिग्नलिंग, ट्रेन नियंत्रण प्रणाली, दूरसंचार, संचालन नियंत्रण केंद्र, स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर और सुरक्षा जांच से जुड़े उपकरण लगाए जाएंगे। इस पैकेज में भी 10 साल तक रखरखाव करना होगा।तीसरे पैकेज में स्टेशनों, ट्रेन के गाइडवे, डिपो भवन और अन्य निर्माण कार्य किए जाएंगे। इसमें सिविल, संरचनात्मक और यांत्रिक, विद्युत एवं प्लंबिंग से जुड़े काम शामिल हैं। इन सुविधाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी भी 10 साल तक निर्धारित की गई है।डायल के अनुसार, इस परियोजना की निविदा प्रक्रिया में कंपनियां अकेले या अधिकतम तीन सदस्यों के संयुक्त उद्यम के रूप में हिस्सा ले सकेंगी। इच्छुक कंपनियों को किसी एक पैकेज या तीनों पैकेज के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया गया है। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण और परियोजना को लागू करने की अगली प्रक्रिया शुरू होगी। एयर ट्रेन शुरू होने से यात्रियों को टर्मिनल बदलने और एयरपोर्ट की अन्य प्रमुख सुविधाओं तक पहुंचने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है।