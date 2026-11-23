आग पर काबू

दमकल विभाग के अनुसार, सोमवार शाम 3:54 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 के पास एटीएम में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद दमकल की दो वाटर टेंडर (डब्ल्यूटी), एक वाटर बाउजर (डब्ल्यूबी) और एक क्विक रिस्पांस व्हीकल (क्यूआरवी) को मौके पर भेजा गया। दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया। शाम 4:25 बजे आग के चारों ओर फैलने की सूचना दी गई, जबकि शाम 4:40 बजे आग पर काबू पाने का संदेश जारी किया गया।