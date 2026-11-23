अजय ने बताई पहचान, नबील ने कर दिया हमला

राजबीर के अनुसार, जैसे ही उप-निरीक्षक अजय ने खुद की पहचान बताई, नबील ने बिना किसी उकसावे के उन पर चाकू से हमला कर दिया। उसने अजय की गर्दन और चेहरे पर चाकू मारा। अजय को बचाने के लिए पास के पुलिसकर्मी नबील पर कूद पड़े। नबील ने अपने चाकू से वर्दी या सादे कपड़ों में जो भी पुलिसकर्मी उसके पास आया, उस पर हमला किया। उसने उनकी गर्दन और चेहरे पर वार किए। इस तरह थाने में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें दो उप-निरीक्षक, एक सहायक उप-निरीक्षक और दो हेड कांस्टेबल शामिल थे। पांच लोगों को घायल करने के बाद आरोपी नबील थाने से भाग गया।