नौ पुलिस वालों पर चाकू से हमला: नबील ने क्यों किया वर्दीवालों पर अटैक? ये रही वारदात से पहले की पूरी कहानी
दिल्ली में नौ पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला करने वाले नबील को पुलिस ने मानसिक रूप से स्वस्थ बताया है। डीसीपी रोहित राजबीर के मुताबिक, मां-बहन की शिकायत पर उसे जामा मस्जिद थाने बुलाया गया था, जहां उसने पांच पुलिसकर्मियों पर हमला किया। फरार होकर उसने चिटली कैंप में चार जवानों को घायल किया। जवाबी फायरिंग में उसे छह गोलियां लगीं।
विस्तार
सोमवार को पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल) रोहित राजबीर ने स्पष्ट किया कि जामा मस्जिद पुलिस थाने और बाद में चिटली कैंप क्षेत्र में नौ दिल्ली पुलिसकर्मियों को चाकू मारने वाला 30 वर्षीय आरोपी नबील मानसिक रूप से स्वस्थ है। उन्होंने उन अटकलों को खारिज किया जिनमें नबील को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा था। राजबीर ने कहा कि नबील पूरी तरह से मानसिक रूप से ठीक है और अफवाहें गलत हैं।
नबील देता था मां-बहन को धमकी
पुलिस उपायुक्त ने घटनाक्रम का विवरण दिया। दोपहर करीब 2:00 बजे एक मां और बेटी जामा मस्जिद थाने पहुंची थीं। उन्होंने शिकायत की कि महिला का बेटा नबील घर पर गाली-गलौज करता है। वह उन्हें मारता-पीटता, परेशान करता और जान-माल की धमकी देता है। उन्होंने पुलिस से नबील को बुलाकर समझाने का अनुरोध किया था। करीब 2:30 बजे उप-निरीक्षक अजय ने नबील को फोन किया। उन्होंने बताया कि उसकी मां और बहन थाने में हैं। नबील थाने पहुंचा और पूछा कि उसे किसने बुलाया था।
अजय ने बताई पहचान, नबील ने कर दिया हमला
राजबीर के अनुसार, जैसे ही उप-निरीक्षक अजय ने खुद की पहचान बताई, नबील ने बिना किसी उकसावे के उन पर चाकू से हमला कर दिया। उसने अजय की गर्दन और चेहरे पर चाकू मारा। अजय को बचाने के लिए पास के पुलिसकर्मी नबील पर कूद पड़े। नबील ने अपने चाकू से वर्दी या सादे कपड़ों में जो भी पुलिसकर्मी उसके पास आया, उस पर हमला किया। उसने उनकी गर्दन और चेहरे पर वार किए। इस तरह थाने में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें दो उप-निरीक्षक, एक सहायक उप-निरीक्षक और दो हेड कांस्टेबल शामिल थे। पांच लोगों को घायल करने के बाद आरोपी नबील थाने से भाग गया।
फरार और दोबारा हमला
थाने से भागने के बाद नबील ने आगे एक स्कूटर सवार को रोका। उसने उस व्यक्ति पर हमला किया, उसे धक्का दिया और उसका स्कूटर छीन लिया। इसके बाद वह वहां से फरार हो गया। दरियागंज, जामा मस्जिद, चांदनी महल, ऑपरेशंस, स्पेशल स्टाफ और एटीएस की कई टीमें उसे ट्रैक करने में लगाई गईं। चिटली कैंप के पास उसे देखा गया और आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई। लेकिन नबील ने फिर से चाकू निकाला और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में चार कांस्टेबल चाकू लगने से घायल हो गए। उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस की जवाबी कार्रवाई
राजबीर ने बताया कि चार पुलिसकर्मी घायल होने पर टीम ने महसूस किया कि नबील आसानी से काबू में नहीं आएगा। आत्मरक्षा में, पुलिस टीम ने संयम बरतते हुए उस पर गोली चलाई। दो-तीन गोलियों से काबू न होने पर, और गोलियां चलाई गईं। कुल आठ राउंड फायर हुए, नबील को छह गोलियां लगीं। सभी छह गोलियां उसके दोनों पैरों में कमर के नीचे लगीं। आरोपी को काफी खून बह गया है, उसे एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना में तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए जा रहे हैं। नबील के खिलाफ 2022 से दरियागंज पुलिस स्टेशन में एक झगड़े का मामला लंबित है।
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