सोमवार को दिल्ली में इस मौसम का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया और शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 21 अंक बढ़कर 260 पर पहुंच गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। सफदरजंग में अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.2 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि मौसमी सामान्य से 0.2 डिग्री कम है। पिछले चार दिनों में शहर के AQI में धीरे-धीरे सुधार देखा गया था; यह 19 नवंबर को 280 से घटकर 20 नवंबर को 270, 21 नवंबर को 265 और रविवार को 239 पर आ गया था।

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सोमवार को डेटा दर्ज करने वाले 58 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 39 'खराब' (poor) श्रेणी में थे, 13 में हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' (very poor) रही और 6 'मध्यम' श्रेणी में थे। मैदान गढ़ी स्थित इग्नू में सबसे खराब हवा की गुणवत्ता दर्ज की गई, जहां AQI 356 था।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, सोमवार सुबह 9 बजे शहर का औसत AQI 250 था, जो 'खराब' (poor) श्रेणी में आता है। उस समय सिरी फोर्ट में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब रही, जहां AQI 336 दर्ज किया गया।दिल्ली के लिए रियल-टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट डेटा के अनुसार, सोमवार को PM2.5 प्रदूषण में 'सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल' का योगदान सबसे अधिक रहा, जो कुल अनुमानित प्रदूषण का 26.6 प्रतिशत था।बायोमास जलाने (जिसमें पराली जलाना और घरेलू ठोस जैव-ईंधन का उपयोग शामिल है) का योगदान 21.5 प्रतिशत रहा। इसके बाद कचरा जलाने से 20.3 प्रतिशत और 'सेकेंडरी इनऑर्गेनिक प्रदूषकों' से 16.6 प्रतिशत प्रदूषण फैला। अनुमानों के अनुसार, PM2.5 के स्तर में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का योगदान 10.8 प्रतिशत है। इसके बाद मिश्रित दहन (3.2 प्रतिशत), औद्योगिक उत्सर्जन (0.8 प्रतिशत), पटाखे (0.2 प्रतिशत) और सड़क की धूल, मिट्टी व खनिज स्रोतों (0.1 प्रतिशत) का योगदान है।CPCB के अनुसार, 0 से 50 के बीच का AQI 'अच्छा', 51 से 100 'संतोषजनक', 101 से 200 'मध्यम', 201 से 300 'खराब', 301 से 400 'बहुत खराब' और 401 से 500 'गंभीर' माना जाता है।'एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम' (हवा की गुणवत्ता की पूर्व चेतावनी प्रणाली) ने अनुमान लगाया है कि दिल्ली की हवा की गुणवत्ता मंगलवार और बुधवार को 'खराब' श्रेणी में रहेगी, और गुरुवार, 26 नवंबर को यह और बिगड़कर 'बहुत खराब' श्रेणी में चली जाएगी। अगले छह दिनों के लिए भी हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' रहने का अनुमान है।दिल्ली के ऊपर अनुमानित अधिकतम 'मिक्सिंग डेप्थ' (हवा में प्रदूषकों के फैलने की ऊंचाई) सोमवार को लगभग 1,350 मीटर, मंगलवार को 1,000 मीटर, बुधवार को 1,100 मीटर और गुरुवार को 1,350 मीटर रहने का अनुमान है।'मिक्सिंग डेप्थ' का मतलब उस ऊंचाई से है, जहां तक प्रदूषक वायुमंडल में फैल और घुल-मिल सकते हैं। कम 'मिक्सिंग डेप्थ' होने पर प्रदूषकों की ऊपर की ओर गति सीमित हो जाती है, जिससे वे जमीन के करीब जमा होने लगते हैं।'वेंटिलेशन इंडेक्स' - जो वायुमंडल की प्रदूषकों को फैलाने की क्षमता को दर्शाता है - सोमवार को 7,500 वर्ग मीटर प्रति सेकंड, मंगलवार को 4,000 वर्ग मीटर प्रति सेकंड, बुधवार को 3,000 वर्ग मीटर प्रति सेकंड और गुरुवार को 4,500 वर्ग मीटर प्रति सेकंड रहने का अनुमान है।'एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम' के अनुसार, यदि 'वेंटिलेशन इंडेक्स' 6,000 वर्ग मीटर प्रति सेकंड से कम हो और हवा की औसत गति 10 किमी प्रति घंटे से कम रहे, तो यह स्थिति प्रदूषकों के फैलने के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती है।पालम में अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री कम है। वहीं, लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक है।रिज और अयानगर में अधिकतम तापमान क्रमशः 26.1 डिग्री सेल्सियस और 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से क्रमशः 0.6 डिग्री और 1.1 डिग्री कम है।न्यूनतम तापमान की बात करें तो, पालम में 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम है। वहीं, लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक है। रिज में न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 1.4 डिग्री कम) और अयानगर में 12.3 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.7 डिग्री कम) दर्ज किया गया।